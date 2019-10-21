Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Внутренняя отделка храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет закончена не ранее 2027 года. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ТАСС.

По мнению чиновника, основные работы по объекту строители должны довести до завершения к 2023 году, чтобы к 300-летию Екатеринбурга храм можно было представить общественности. В частности, будут готовы экстерьер храма и благоустройство окружающей территории, но не внутреннее убранство.

«Внутренняя отделка может длиться 4−5 лет. Там сложные технологии», — сказал Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургские депутаты потребовали выяснить, в какие сроки будет построен храм Святой Екатерины. Данный вопрос парламентарии планируют обсудить с мэром города Александром Высокинским.

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