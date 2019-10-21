Сеул, , 08:34 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с назначением, сообщает Sondonews.

Мун Чжэ Ин выразил надежду, что отношения Южной Кореи и Индонезии продолжат расти.

В своем аккаунте в Facebook Мун Чжэ Ин написал, что под руководством Джоко Видодо Индонезия будет все больше и больше динамично развиваться.

«Дружба и взаимное доверие, проявленные Джоко Видодо, подтолкнули Южную Корею и Индонезию к реализации специального стратегического партнерства, единственного в АСЕАН», — отметил президент Южной Кореи.

«Я надеюсь, что Южная Корея и Индонезия будут и впредь стремиться к достижению взаимного процветания, как мы это делали до сих пор. Я надеюсь, что обмен опытом между двумя странами будет активизирован во время второго президентского срока Джоко Виодо», — продолжил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2019 года в Индонезии состоялась церемония инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо. Южная Корея отправила специального посланника на церемонию инаугурации главы Индонезии.

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