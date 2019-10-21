Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, в случае, если оно будет принято в одностороннем порядке администрацией президента США Дональда Трампа, станет серьёзной ошибкой. Такое мнение высказали занимавший пост госсекретаря США в 1982—1989 годах Джордж Шульц, бывший министр обороны США Уильям Перри и Сэм Нанн, который занимал кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 по 1997 годы, сообщает газета The Wall Street Journal.

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В статье отмечается, что Договор по открытому небу 1992 года, который на сегодня подписали 34 страны, включая США и Россию, является в настоящее время «одним из столпов поддержания международного мира и безопасности». Он позволяет подписавшим его сторонам летать на невооружённых самолетах наблюдения над территорией друг друга.

«Этот важный инструмент был особенно полезен для США и наших союзников для мониторинга российской военной деятельности. Даже в ситуации напряжённости отношений между Москвой и Вашингтоном, договор по открытому небу помогает сохранить определённую степень прозрачности и доверия», — отмечается в материале.

Собеседники издания отмечают, что «это великое достижение дипломатии после холодной войны вскоре может быть уничтожено, если некоторые должностные лица администрации Трампа добьются своего, и США в одностороннем порядке выйдут из договора.

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«Такой уход был бы серьезной ошибкой. Это подорвало бы доверие между США и Россией и поставило бы под угрозу американских союзников», — подчеркивается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Согласно договору, его участники имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. На сегодняшний день участниками договора являются 34 государства.