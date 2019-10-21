Сеул, , 08:29 — REGNUM За одну неделю уровень поддержки политики южнокорейского президента Мун Чжэ Ина вырос на 3,6%. Об этом сообщает YTN со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 14 по 18 октября среди 2505 человек старше 19 лет, деятельность президента страны одобряют 45% населения, 52,3% респондентов — придерживаются противоположного мнения, 2,7% — воздержались от ответа.

Известно, что число людей, не одобряющих политику президента Муна, сократилось на 3,8%.

По словам специалистов, уровень поддержки президента вырос после того, как нынешний министр юстиции подал в отставку.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии увеличился на 4,5%, до 39,8%.

Однако уровень поддержки партии «Свободная Корея», напротив, сократился на 0,1%, до 34,3%, Партии справедливости — на 1,4%, до 4,2%, Партии за демократию и мир — на 0,1%, до 1,6%, Партии патриотов Кореи — на 0,1%, до 1,4%.