Джакарта, , 08:07 — REGNUM Джоко Видодо и Маруф Амин были назначены на должности президента и вице-президента Республики Индонезия на 2019−2024 годы, сообщает Sindonews.

Известно, что ряд мировых лидеров прибыли в здание Народного консультативного конгресса Индонезии (MPR) в Джакарте, чтобы присутствовать на инаугурации президента Индонезии 20 октября. Среди них, в частности, премьер-министры Австралии, Малайзии, Сингапура, Камбоджи, султан Брунея, вице-президенты Китая и Вьетнама, а также представители США, Таиланда, Филиппин и Японии.

Перед вылетом в Индонезию премьер-министр Австралии Скотт Моррисон представил в парламент закон об индонезийско-австралийском торговом соглашении.

«Я надеюсь поздравить президента Джоко Видодо с победой на (президентских) выборах и установить крепкие дружеские и глубокие партнерские отношения между нашими странами», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон перед отъездом в Индонезию.

Напомним, для Джоко Видодо это вторая инаугурация в качестве президента Индонезии, а также последняя, потому что конституция страны позволяет занимать пост главы государства не более двух сроков. Джоко Видодо продолжит руководство в течение следующих пяти лет, после того как пятью годами ранее он возглавлял страну вместе с вице-президентом Юсуфом Каллой.

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