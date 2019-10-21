Вашингтон, 21 октября 2019, 08:03 — REGNUM Делегация Конгресса США, возглавляемая спикером Нэнси Пелоси, посетила Афганистан. Об этом сообщается на сайте спикера палаты представителей.
В ходе официального визита делегация законодателей встретилась с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности, управления и экономического развития Афганистана.
Напомним, накануне в Афганистан прибыл министр обороны США Марк Эспер. Он провел переговоры с президентом Ашрафом Гани о двукратном сокращении военного контингента США, до 8 тыс. военнослужащих.
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