Ялта, Крым, , 07:45 — REGNUM В Крыму завершилась X Ялтинская международная конференция журнала «Международная жизнь», которая проходила с 16 по 20 октября, сообщает принявший участие в ее работе эксперт ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Конференцию патронировал МИД России. В этом году ее темой стали «Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве». На форум прибыли около 40 участников из полутора десятка стран.

Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян, приветствуя собравшихся, отметил, что место для проведения конференции выбрано не случайно. Ведь именно здесь в феврале 1945 года проходила Ялтинская конференция лидеров трех мировых держав — СССР, Великобритании и США — по послевоенному мироустройству, обсуждалось создание ООН.

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Олег Степанов отметил, что для российского дипломатического ведомства тематика Ялтинской конференции представляется очень актуальной. Постсоветское пространство — это не только наше общее прошлое и общее будущее, но это и ядро, и прообраз евразийского контура, который может представлять собой совершенно новый этап в становлении глобальных процессов и в становлении многополярности в мире.

Степанов зачитал приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес участников форума, в котором подчеркивалось: «За прошедшие годы ваши встречи, отличающиеся представительным составом экспертов, превратились в авторитетную дискуссионную площадку для обмена мнениями по насущной региональной и международной повестке дня… Конференция поспособствует запуску свежих начинаний».

По мнению крымского вице-премьера, постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, «то, что мы регулярно собираемся в Ялте долгие годы, — свидетельство востребованности нашей конференции, свидетельство того, что она вносит важный вклад в научно-практическую часть работы и МИД России, в формирование определенных позиций в рамках российской внешней политики».

Мурадов зачитал приветствие от главы Республики Крым Сергея Аксенова, в котором отмечается, что X Ялтинская конференция, «безусловно, станет значимым событием международной жизни региона».

В ходе форума состоялись две презентации проектов. На первой был представлен документ «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия». О нем рассказывал начальник отдела документальных публикаций историко-документального департамента МИД России Михаил Российский. Том охватывает период с 1700 по 1922 год.

Второй — сборник документов 1939—1940 годов «Вынужденный альянс» представил Владимир Симиндей, главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исследований».