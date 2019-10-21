Челябинск, , 07:41 — REGNUM В Челябинске пост замглавы по городскому хозяйству перестал быть вакантным. Его занял уроженец столицы Южного Урала Александр Астахов.

О назначении объявила на аппаратном совещании врио мэра Наталья Котова. Она пожелала чиновнику удачи.

Астахов родился в 1983 году. Окончил Южно-Уральский госуниверситет. Диплом юриста он получил в 2005 году. Затем работал в аппарате городской думы, а последнее место в его трудовой биографии — «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе». Там он был заместителем директора.

Отметим, вице-мэром по городскому хозяйству ранее был Евгений Крехтунов. В начале октября он ушёл с должности.

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