Гавана, , 07:18 — REGNUM Встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и его ирландского коллеги Майкла Хиггинса состоится 21 октября, делегация кубинского лидера прибыла в Дублин накануне вечером, сообщает Prensa Latina.

Диас-Канель и сопровождающие его лица посетили несколько культурных и исторических объектов в столице Ирландии. Президент Кубы также планирует встретиться с проживающими на острове кубинцами.

В рамках европейского турне кубинский лидер планирует также посетить Белоруссию, Россию и Азербайджан.

Напомним, Куба и Ирландия установили дипломатические отношения в 1999 году.