Пекин, , 06:49 — REGNUM Три четверти века, прошедшие с момента разгрома фашизма, достаточный срок для того, чтобы пересмотреть глобальные вызовы и угрозы современности. Об этом глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил на пленарном заседании международного Сяншаньского форума в Пекине.

«В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину разгрома фашизма и милитаризма. Это повод провести переоценку глобальных вызовов и угроз, учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ заявил о деградации международных отношений и о попрании рядом государства международного права.

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