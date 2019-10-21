Москва, 21 октября 2019, 06:51 — REGNUM Существует вероятность того, что США развернут ударные установки, ранее запрещенные ДРСМД, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, такое решение неизбежно спровоцирует гонку вооружений, рост напряженности и повысит вероятность инцидентов.
Напомним, 2 августа ДРСМД прекратил своё действие в связи с выходом из соглашения США. После этого Россия также сняла с себя обязательства по ДРСМД.
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