Пекин, , 06:35 — REGNUM Китай запустил инспекцию двух последних раундов кампании по борьбе с организованной преступностью, которые завершились в августе текущего года, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности 11 групп инспекторов будут направлены в 21 регион уровня провинций, а также в Синьцзянский производственно-строительный корпус, где проведут 10 инспекционных дней в каждом из мест.

Инспектора проверят качество решения проблем, выявленных за время проведения кампании по борьбе с преступностью, вроде случаев халатности и «крышевания» преступных группировок со стороны представителей властей, сообщили в управлении ведущей группы Национального органа подавления организованной преступности.

Кроме того, инспекция призвана помочь местным властям принять верные меры по улучшению качества их работы и составить расписание для их дальнейшей борьбы с оргпреступностью. Инспекция завершится до 15 ноября.