Пекин, , 06:21 — REGNUM В общей сложности 35 314 пользователей интернета в Китае внесли 67 388 предложений правок для семейного и гражданского кодекса КНР, сообщает агентство Синьхуа.

С того момента, как Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) выпустило вторую редакцию законопроекта в июле 2019 года для сбора предложений и мнений граждан страны, было также получено в общей сложности 814 писем, сообщил пресс-секретарь Комиссии по юридическим вопросам Постоянного комитета ВСНП Чжан Тайвэй во время пресс-конференции.

По его словам, комиссия очень внимательно изучила все мнения и предложения, а также включила некоторые из них в третью редакцию законопроекта, которая будет обсуждаться на предстоящем заседании Постоянного комитета ВСНП на предстоящей неделе. Ожидается, что окончательный проект гражданского кодекса будет принят на рассмотрение третьей сессией ВСНП в 2020 году.