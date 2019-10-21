Москва, 21 октября 2019, 06:16 — REGNUM О существенной деградации международных отношений заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании проходящего в Пекине Сяншаньского форума.
Глава минобороны России заявил о «стремлении ряда держав достигать своих узких национальных интересов в ущерб законным интересам других государств».
В настоящее время международные отношения не только не развиваются, но, напротив, деградируют, уверен министр, «на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями».
Напомним, Сяншаньский форум китайские власти проводят с 2006 года. В 2019 году в нем участвуют руководители 23 стран, шесть государств делегировали для участия министров обороны, от 17 стран прибыли заместители оборонных ведомств.