Москва, 21 октября 2019, 06:18 — REGNUM Причина одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) кроется в желании сдерживать КНР и РФ. Об этом заявил РФ Министр обороны России Сергей Шойгу.
ДРСМД перестал удовлетворять интересам США в условиях роста военно-экономической мощи КНР и восстановления оборонного потенциала РФ, а также военного сотрудничества двух держав.
Напомним, 2 августа ДРСМД прекратил своё действие по инициативе США.
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