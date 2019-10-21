Москва, , 04:58 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 25% граждан России считают себя жертвами перестройки,сообщает пресс-служба центра.

Сообщается также, что 70% жертвами себя не считают, а еще 5% ответить на поставленный вопрос затруднились. Наиболее часто пострадавшие в результате развала СССР наблюдались в возрастной группе от 60 лет и старше. Наименьшее количество жертв — в группе молодых людей 18−24 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил ввести льготы для пострадавших от перестройки российских граждан. Депутат назвал распад СССР крупнейший гуманитарной и геополитической катастрофой прошлого века, в результате которой наиболее пострадали граждане от 25 до 45 лет.

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«Жертвы перестройки»: примитивный взгляд на историю надо преодолевать

Между тем инициативу уже назвали популистской, а подобный взгляд на проблему — примитивной.

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