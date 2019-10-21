Москва, , 04:22 — REGNUM Рейтинг доступности газа (отношение средней заработной платы к цене газа), рассчитанный на основе данных Росстата опубликовало 21 октября РИА Новости.

В основу рейтинга легло отношение среднемесячной заработной платы с августа 2018 по июль 2019 к региональному тарифу на газ, просчитанное для 73 субъектов Российской Федерации.

Выяснилось, что в среднем гражданин России на заработанные за месяц деньги может приобрести 6,3 тысячи кубометров газа. Наиболее доступно голубое топливо для жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Сахалинской области, в этих субъектах его можно купить более 10 тысяч кубометров. Именно на этих территориях добывается более 90% российского газа.

Высокие цены и небольшая заработная плата обуславливают положение на нижних строках рейтинга Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областей. На среднюю заработную плату житель этих регионов может купить не более трех тысяч кубометров газа.