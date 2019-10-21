Вашингтон, 21 октября 2019, 04:01 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео никогда не учувствовал в выработке решений, направленных на оказания давления на Украину. Об этом госсекретарь рассказал в интервью телеканалу ABC.
По словам Помпео, выделение финансовой помощи Украине завесило исключительно от того какие возникнут стратегические последствия и насколько вероятно то, что деньги поступят «туда, куда следует» с учетом коррупции в государстве.
Напомним, глава аппарата Белого дома Мик Малвейни пояснил почему произошла остановка военной помощи Украине. Он заявил, что военная помощь поступит, в случае если будет вестись расследование против Демократической партии. Позднее он сказал, что его не так поняли.