Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео никогда не учувствовал в выработке решений, направленных на оказания давления на Украину. Об этом госсекретарь рассказал в интервью телеканалу ABC.

По словам Помпео, выделение финансовой помощи Украине завесило исключительно от того какие возникнут стратегические последствия и насколько вероятно то, что деньги поступят «туда, куда следует» с учетом коррупции в государстве.

«Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал — решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России», — сказал госсекретарь США.

Напомним, глава аппарата Белого дома Мик Малвейни пояснил почему произошла остановка военной помощи Украине. Он заявил, что военная помощь поступит, в случае если будет вестись расследование против Демократической партии. Позднее он сказал, что его не так поняли.