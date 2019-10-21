Биробиджан, , 04:00 — REGNUM По представлению прокуратуры суд в Еврейской автономной области принял решение освободить от полномочий двух депутатов собрания Ленинского сельского поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Как было установлено прокуратурой, два депутата не предоставили в установленные сроки сведения о своих доходах, расходах и имуществе, что является основанием для досрочного прекращения полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатских полномочий был лишён председатель городской думы города Сысерти Свердловской области.