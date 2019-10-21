Москва, 21 октября 2019, 03:29 — REGNUM Военные из Африки проходят обучение в России и активно учувствуют в военно-спортивных мероприятиях, что способствует укреплению суверенитета африканских государств. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.
Также Владимир Путин отметил систематическое участие африканских военных в военно-спортивных мероприятиях. Так, в Армейских международных играх «АрМИ-2019» учвствовали представители 11 африканских стран.
Напомним, в Сочи на следящей неделе откроется саммит и экономический форум «Россия — Африка». На пленарном заседании экономического форума выступят Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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