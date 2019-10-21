Грозный, , 03:14 — REGNUM Исламские боевики, которые попытаются проникнуть на Северный Кавказ с территории Сирии, будут встречены спецподразделениями Республики Чечня. Об этом в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, на территории Чечни действуют специальные подразделения для борьбы с террористами.

«Мы с удовольствием примем их, — отметил чеченский лидер. — Но куда дадим билеты — в театр или на кладбище — еще неизвестно».

Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что президент РФ и вооруженные силы страны наведут порядок на территории Сирии.

«Другого там не должно быть, потому что Путин своих не бросает. А это наше союзное государство», — пояснил свою мысль глава Чечни.

Ранее Кадыров заявлял о том, что западное сообщество использует ситуацию в Сирии для давления на Россию аналогично тому, как в 90-х годах использовали ситуацию в Чечне.