Дамаск, , 02:16 — REGNUM За минувшие сутки боевиками незаконных вооруженных формирований 18 раз были обстреляны несколько населенных пунктов в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«19 октября по уточнённым данным зафиксировано 18 обстрелов», — сказал Алексей Бакин.

Также Бакин добавил, что обстрелам подверглись следующее населенные пункты: Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Кермель, Сараф, Хан-Шейхун, Кафрайя и другие.

Обстрелы городов были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Напомним, 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции продолжат операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, в случае если договоренности заключенные между Анкарой и Вашингтоном останутся невыполненными.

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