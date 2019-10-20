Брест, Белоруссия, , 23:13 — REGNUM В Бресте начались совместные учения воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Белоруссии, об этом 20 октября сообщает министерство обороны России.

На совместных учениях в Бресте Mil.ru

В маневрах принимают участие свыше 900 военнослужащих, также здесь задействовано более 200 единиц военной техники, кроме того в учениях будут использованы четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД.

«Стало хорошей традицией прибытие российских десантников на территорию Белоруссии», — приводит слова командующего ССО ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.

Командующий подчеркнул, что вооруженные силы двух стран во время учений будут отрабатывать совместные действия в разведывательных операциях в ночное время суток, а также по преодолению водных преград.

Напомним, 19 сентября 2019 года российские и белорусские военные провели еще одни совместные учения «Щит Союза», прошедшие в Нижегородской области.

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