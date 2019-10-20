Барселона, Испания, , 21:42 — REGNUM Приверженцы независимости Каталонии от Испании устроили акции протеста у представительства метрополии в Барселоне, об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протесты в Барселоне Sasha Popovic

Как отмечают очевидцы, манифестанты забрасывают мусорные пакеты, наполненные газетами, к заграждениям, установленным сотрудниками правопорядка у дипломатического представительства.

Напомним, акции протеста в Каталонии продолжаются с начала недели, причиной тому стало недовольство со стороны жителей региона в отношении верховного суда Испании, приговорившего каталонских политиков к крупным тюремным срокам, по причине их организации референдума о независимости региона в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: По демонстрантам в Барселоне полиция открыла стрельбу резиновыми пулями