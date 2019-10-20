Лондон, , 21:20 — REGNUM Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться. Об этом говорится в материале редактора ВВС по ближневосточной тематике Джереми Боуэн для издания The Sunday Times.

По мнению эксперта, властям России удалось воспользоваться «бездействием» США, Великобритании, а также Франции и занять место важнейшего игрока в регионе.

Боуэн отмечает, что президент РФ пребывает в хороших отношениях и с Ираном и с Израилем. При этом сотрудничая с Тегераном Путин посетил его противников — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

В статье редактора ВВС говорится, что глава РФ, у которого нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, просто действовал, пока страны Запад «думали».