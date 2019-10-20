20 октября 2019 | Время чтения 5 мин

В грузинском райцентре Телави отметили четыре месяца с так называемой «ночи Гаврилова». Акция оказалась малочисленной. Готовят ли сторонники Саакашвили новые беспорядки и к чему призывают?

Ирина Инашвили, , 20:50 — REGNUM В райцентре Телави 20 октября отметили четыре месяца с так называемой «ночи Гаврилова» и выразили протест против «российской оккупации» и «ставленника» России — нынешнего правительства Грузии и олигарха Бидзины Иванишвили.

Руссофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция была организована движением «На службе страны — за свободу», основанным теми молодыми людьми, которые якобы независимо, но явно по заказу «главной оппозиционной силы» — партии экс-президента Михаила Саакашвили в течение почти трёх месяцев проводили в Тбилиси митинги и шествия.

Акция была малочисленной, в ней принимали участие лишь несколько десятков человек, большинство из которых прибыли сюда из Тбилиси. Да и самих организаторов были считанные единицы. Они едва уместились в трех автомобилях, на которых до начала акции устроили автопробег по улицам Телави под флагами Грузии, США и Евросоюза и призывали телавцев прийти на акцию.

Выступления ораторов ни новизной, ни интеллектом, ни познаниями не отличались, зато повторялись избитые лозунги и пророчества вроде того, что очень скоро Телави купит олигарх Бидзина Иванишвили и все доходы местных жителей потекут в его карманы.

Бидзина Иванишвили Michał Koziczyński

«Каждая гроздь выращенного вами винограда будет идти к Бидзине Иванишвили», — примерно так рисовала телавцам картину их ближайшего будущего в том случае, если весь город не восстанет, если вся страна не соединится в протесте против Иванишвили и не отправит его правительство в отставку.

Один за другим выступавшие повторяли: «мы обязательно победим Иванишвили и его «коррумпированное правительство». Судя по настрою участников акции, устраивать новую революцию они не собираются, а посему усиленно призывали всех телавцев обязательно пойти на следующие парламентские выборы, которые состоятся в 2020 году, и проголосовать против Иванишвили и его партии.

Под конец митинга его ведущий Гига Макарашвили призвал всех присутствующих поднять красные карточки. Эти карточки созванным на акцию людям заблаговременно раздали организаторы. На одной, красно-белой стороне каждый должен был написать свои имя и фамилию и тем самым встать «на службу страны», то есть стать членом этой организации, а затем поднять карточки обратной — красной стороной и показать «красную карточку» Иванишвили и его «коррумпированной банде», как выразился ведущий акции. Несколько десятков участников этой акции дружно показали красные карточки Иванишвили.

Гига Макарашвили Цитата instagram.com/ giga_maqarashvili

Как заявили организаторы акции, на этом «страсти по Гаврилову» и предъявление Иванишвили красных карточек не закончатся и аналогичное представление 20 ноября пройдет уже в городе Зугдиди, который является административным центром региона Самегрело-Земо Сванети.

Напомним, что первоначально масштабные акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, а поводом для них послужил визит в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь очередную сессию МАП. Так как заседание проходило в здании парламента Грузии, а Гаврилов как председатель МАП занял кресло председателя парламента Грузии, соратники Саакашвили опротестовали этот факт, назвали Гаврилова «оккупантом», облили его водой, разорвали документы форума и сорвали заседание. После этого созвали своих активистов к зданию парламента Грузии и возглавили акцию протеста, которая к концу дня переросла в открытое насилие: участники акции напирали на охранявших здание парламента полицейских, отбирали у них резиновые дубинки и щиты, затаскивали самих полицейских в толпу и учиняли над ними насилие. Эти кадры запечатлели освещавшие митинг телекомпании.

Акция протеста у здания парламента Грузии. Тбилиси. 20 июня 2019 © ИА REGNUM

Затем по призыву лидеров «Национального движения» и их бывших соратников достаточно большая группа натренированных мужчин пошла на штурм здания парламента и даже сумела ворваться во двор. После этого было принято решение о разгоне митинга. Полиция применила спецсредства. Были зафиксированы несколько случаев прицельной стрельбы резиновыми пулями по митингующим, несколько человек получили ранения в область глаз. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены и отданы под суд как превысившие силу полицейские, так и подстрекавшие участников акции к свержению власти лидеры оппозиции.

Постепенно митинги у здания парламента стали терять остроту. Не пользующаяся у населения авторитетом политическая сила (а «Национальное движение» и «Европейская Грузия», несмотря на проявившиеся в последний период между лидерами этих двух ветвей разногласия, воспринимаются населением страны как одна партия) решила временно отстраниться от этих митингов, чтобы «не навредить им», и передала эстафету «гражданскому сектору», «молодому поколению», которое представляло себя новой силой и «политическим будущим» Грузии. Несмотря на то, что оппозиция на митингах особой активности не проявляла, ее влияние чувствовалось во всем. Но ни это влияние, ни присоединение к митингам многих бывших соратников «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили усилить волну протеста и довести ее до революционного накала не смогли. Не способствовали этому и несколько устроенных «Национальным движением» и «гражданским сектором» всевозможных «маршей» и «шествий».

В течение последнего месяца в назначенный час, в 19:00, к зданию парламента являлись лишь внесённые в специальные списки выступающих ораторы, в основном одни и те же лица, и несколько десятков их друзей. На фоне такого угасшего протеста «гражданский сектор» объявил о прекращении ежедневных собраний у здания парламента и изменении тактики борьбы. Движение «На службе страны» планирует объехать все регионы Грузии, устроить аналогичные телавской акции и в каждом регионе показать Иванишвили и его правительству «красные карточки». Насколько поможет такая тактика оппозиции в 2020 году одержать победу над партией олигарха Иванишвили, сказать трудно. Но это, вероятно, уже будет зависеть от множества факторов, как внутренних, так и (что немаловажно) внешних.