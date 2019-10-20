Копенгаген, , 20:32 — REGNUM Представители Социалистической народной партии Дании предложили ежегодно публиковать отчет, в котором бы отражался уровень социального неравенства с точки зрения экономики, здравоохранения, уровня жизни и образования. Этот пункт социалисты предлагают включить в проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

«Я считаю, мы должны выпускать отчет о неравенстве так же, как выпускаем ежегодные доклады о состоянии экономики. Это позволит нам разобраться с тем, как идет борьба с социальной дифференциацией», — заявила представитель социалистов по финансовым вопросам Лисбет Бех Поульсен.

По словам политика, для определения методов измерения уровня неравенства в различных областях должен быть создан специальный комитет, а сам отчет должен составляться научным сообществом.

Представители социал-демократов заявили, что для них сглаживание неравенства внутри страны является одной из первостепенных задач. Спикер партии по финансовым вопросам Кристиан Рабьерг Мадсен в связи с этим заявил: «У нас до сих пор есть районы и целые провинции, где жители находятся в несколько неравном положении по сравнению с другими. К сожалению, еще очень многое стоит предпринять для того, чтобы исправить ситуацию».