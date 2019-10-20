Исламабад, , 19:51 — REGNUM Власти Пакистана выразили протест Индии в связи с нарушением соглашения о прекращении огня, об этом 20 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Вооруженные силы Индии, располагающиеся вдоль приграничной линии, продолжают обстреливать гражданское население из автоматического и крупнокалиберного артиллерийского оружия», — отмечается в заявлении.

Согласно данным пакистанского внешнеполитического ведомства, в результате обстрела секторов Юра, Шавкот и Наушери погибли по меньшей мере пять мирных граждан.

Напомним, территория Кашмира, являющаяся местом столкновений между приграничными силами Индии и Пакистана, является объектом территориального спора между двумя странами. Исламабад и Нью-Дели вели несколько кровопролитных войн за право обладания указанным регионом.

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