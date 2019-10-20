20 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 19:46 — REGNUM



Роскошь национальных парков Валентина Андреева © ИА REGNUM

Нацпроект «Жилье и городская среда» включает в себя федеральный проект «Формирование городской среды». Казалось бы, это чуть ли не единственный проект социальной направленности, который не за что критиковать. Но, увы, чиновники всегда найдут свои изюминки, которые обязательно повыковыривают из пирога. Естественно, изюминки они наковыряют для себя, остальным достанется дырявый пирог. И вот когда, обнаружатся недочеты, критика может политься рекой. Но сначала коротко поведаем о том, чего ожидает от проекта Президент Владимир Путин.

Города — большие и особенно малые должны ожить, их инфраструктура должна стать доступной не только для граждан всех возрастов, но и для людей с ограниченными возможностей. Вместо серых скучных дворов, в которых до сих пор за счастье считалось наличие скамеек и песочниц для детей, появятся комплексные пространства, объединяющие зоны для отдыха взрослых и детворы — места для занятий спортом, игровые площадки, в общем, все то, что позволит россиянам комфортно и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе.

Подобных пространств много развито в Москве. Они находятся не только в пределах парков, но и в жилых кварталах. Концепцию развития дворовых территорий и скверов могут придумать сами жители районов в тандеме с местными властями и экспертной комиссией. Именно такой порядок определения развития пространств закреплен документально. При этом концепция развития пространств малых городов предопределена их историческими особенностями, соответственно, здесь будут расставлять акценты для подчеркивания культурно-исторического наследия.

Как заявил на прошедшем на днях Всемирном парковом конгрессе World Urban Park 2019 заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков около четверти общественных пространств, которые должны быть созданы в России по нацпроекту «Жилье и городская среда», уже реализованы. Сделано более 7,5 тысяч общественных пространств. Сейчас работа идет в более 3 тыс. муниципалитетах. До 2024 года планируется создать 31 тыс. пространств.

Согласно нацпроекту доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. Должно быть реализовано 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Именно этот показатель вызывает недоумение, так как, в принципе, население сегодня достаточно активно проявляет себя в ситуациях, касающихся благоустройства территорий. Примеры этой активности у всех на слуху. Понятно, что найти 100-процентной общественной поддержки проектов невозможно — всегда будут недовольные и несогласные с грядущими изменения. Однако, кому, как ни самим гражданам определять облик пространств, в которых, прежде всего, жить именно им в ежедневном режиме. Поэтому цифра — «30% к 2024 году» кажется лукавой и вероятно, концепцию будут определять без всеобщего одобрения граждан.

ИА REGNUM рассказывало о том, как в самом либеральном ВУЗе страны — Высшей школе экономики проходило обсуждение «Экологической политики Москвы», призванной выстроить нет, на это раз не диалог бизнеса и власти, а власти и людей. Стоит подчеркнуть, что благоустройство территорий, в совокупности со строительством тех или иных объектов, в том числе, возведение которых предусмотрено и нацпроектами, может быть связано с вырубкой деревьев. Нередки случаи, когда застройщики жилья «наступают» на территории парков или, вовсе намерены строить жилье в самих парках. Например, ростовское издание Donnews сообщало, что в местном «парке Строителей» планируют к 2024 году построить 26-ти этажный жилой дом. Разрешение на строительство дома собственник строительной компании Александр Перельман получил в августе этого года. Издание подчеркивает, что еще в 2014-м году, не имея данного разрешения, застройщик огородил забором территорию и проводил подготовительные работы. Конечно, ростовчане недоумевают и задаются вопросами на форумах, что, мол, других мест, кроме как в парке, которых и так в городе немного, власти для застройщика не нашли. Вот вам, как говорится, и связь с гражданами… Вот вам и учет их мнения…

Так вот, эксперты, собравшиеся в ВШЭ, тоже начали дискуссию за здравие, но получилось — за упокой. В начале встречи решили поговорить о привлечении местных жителей к вопросам определения благоустройства своего района, о способах их информированности о предстоящих вырубках деревьев, и об отстаивании ими права на компенсационное озеленение, а в итоге встреча завершилась презентацией проектов ландшафтного архитектора, пропагандировавшего озеленение крыш. Более того, он заявил о разработке нового ГОСТа для реализации подобных проектов, то есть, вполне можно ожидать, что такие проекты будут масштабированы, причем в соответствии с разработанным ГОСТом. Этот способ озеленения архитектор назвал способным выступать в качестве компенсационного, который, например, мог бы позволить компенсировать выбытие 75 га зеленых территорий только в ЦАО Москвы.

Между тем, как подметил автор статьи о состоявшейся в ВШЭ дискуссии, ее участники как-то обошли стороной само понятие компенсационного озеленения, которое подразумевает не столько посадку саженцев, сколько постановку на кадастровый учет ранее неучтенных зеленых территорий. Очевидно, представителей ВШЭ не столько эта тема интересует, сколько именно продвижение интересов коммерческих структур, которые почуяли запах денег от нацпроектов и хотели бы приложить к ним руку. Ну как зеленая крыша какого-либо дома или здания может являться удобным для общества местом проведения свободного времени? К тому же, зеленая крыша не позволяет возместить земельные потери при их выбытии под строительство зданий и в данном случае возникает большой вопрос по поводу собственности таких зеленых зон. Если парки и скверы являются госсобственностью и общественными местами, то теперь, когда они могут перейти в собственность каких-либо заинтересованных застройщиков, которые будут там возводить дома, то возмущенных жителей района, видимо, будут успокаивать доводами о «зеленой компенсации на крыше дома», который ну никак не будет уже госсобственностью и тем более потеряет статус общественного места, а станет общедолевой собственностью жильцов дома.

Более того, реализацию нацпроекта некоторые регионы увидели несколько иначе, чем она происходит у их соседей. Например, в том же Ростове, на фоне выделения федерацией денежных средств на благоустройство территорий, в том числе парков и скверов, зачем-то опять заговорили о концессиях. Планируют сдавать в аренду на очень длительный срок, как правило — на 49 лет, парки и скверы инвесторам. Мол, денег в бюджете не хватает на приведение их в порядок. Между тем, не всякий инвестор может быть полезным. Ему, конечно, в первую очередь нужно получать прибыль, он и будет руководствоваться прежде именно этим мотивом и делать то, что считает выгодным для своего проекта, вплоть до того, что в том числе и вырубать деревья под застройку, например какого-нибудь нелепого пивного бара. И здесь, заметьте, мнение граждан уж точно никто учитывать не будет. Кроме того, нельзя не рассматривать и вероятность вывода парковых зон из их статуса и перевода их в иные земли. Если у инвестора будут заемные средства и он не справится с задуманным проектом, то парки уйдут в собственность банков или иных третьих лиц, выступающих кредитодателями инвестора. В случае с концессионерами совершенно непонятно смогут ли они, как уже являющиеся инвесторами парков или скверов и, по сути, обязанные вложить собственные средства в реконструкцию арендованных объектов, получать еще и доступ к средствам нацпроектов??? Может быть, и смогут и потому, вдруг так и оживились дискуссии на тему концессий парков!

В этой связи возникает вопрос, а не получится ли так, что парки и скверы постигнет участь российских лесов. Ведь, вплоть до 2018 года лесное законодательство не ограничивало арендаторов лесных участков оставлять в залог банкам арендуемое имущество — сами лесные участки для получения кредитов!

Если посмотреть на приехавших для участия во Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks, прошедшем в эти дни в Казани, то можно увидеть среди них экспертов из США, Великобритании, Сингапура. На фоне происходящих событий слабо верится, что эти страны желают нам добра. Конечно, они приехали поделиться своим опытом. Неужели задаром, из добрых побуждений? А еще, зачем они приехали? Нет сомнений — для того, чтобы также прикоснуться к госинвестициям, выделяемым сейчас на благоустройство территорий России. Да, государственные деньги должны выделяться отечественным компаниям. Но ведь, никто не мешает нашим компаниям привлекать к проектам иностранных участников. Пример тому — московский парк «Зарядье», который был построен по проекту консорциума во главе с нью-йоркским архитектурным бюро. Проект полностью финансировался из городского бюджета и, по данным на 2017 год, оценён в 22—27 млрд рублей.

Отметим, что бюджет нацпроекта почти 288 миллиардов рублей. Их выделит федерация и покроет только часть расходов, остальные средства должны будут выделить региональные бюджеты. Две трети средств планируется направить на благоустройство дворовых территорий и треть будет израсходована на модернизацию общественных пространств, в том числе — парков и скверов.

Подчеркну, нацпроекты потому и называются национальными, что несут в себе национальные цели и преследуют национальные интересы и деньги, предусмотренные ими — тоже национальные. Эти деньги должны идти в экономику и ее российских участников. Никто не против привлечения лучших архитекторов мира. Но в этом случае и расходы могут вырасти и то, что заработают мировые компании на своих разработках пойдет на их счета, а не российские.