Тегусигальпа, 20 октября 2019, 19:56 — REGNUM Оппозиционные политические силы Гондураса объединились в коалицию, чтобы совместными усилиями вынудить уйти в отставку президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, которого обвинили в причастности к организации наркотрафика в стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Союз оппозиционных сил возглавили бывший кандидат в президенты от «Оппозиционного альянса против диктатуры» Сальвадор Насралла, бывший президент, ныне координатор партии «Свобода и реформы» Мануэль Селайя (2006−2009) и председатель Либеральной партии Луис Селайя.
«Мы приветствуем создание «Национальной оппозиционной коалиции» как выражение воли народа, свержение коррумпированной и преступной диктатуры, правящей Гондурасом. Мы призываем все организации и слои населения примкнуть к этой коалиции, имеющей целью спасение национального достоинства», — обратился к населению с призывом один из организаторов альянса, бывший председатель Центрального банка Уго Пино.