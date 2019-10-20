Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео отверг обвинения в экономическом шантаже властей Украины, об этом 20 октября он рассказал в интервью телеканалу ABC.

«Я никогда не участвовал в обсуждении решений о предоставлении помощи по линии министерства обороны США или госдепартамента для отпора России», — подчеркнул Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что речь шла лишь о том, как избежать растраты средств, предоставляемых Украине, страдающей от высокого уровня коррупции.

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