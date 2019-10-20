Габороне, , 19:15 — REGNUM Президент Ботсваны Мокветски Масиси приветствовал создание китайскими компаниями трех инфраструктурных объектов во втором по величине городе страны — Франсистауне, об этом 20 октября сообщает ИА «Синьхуа».

Здесь были построены транспортная автомагистраль, спортивный комплекс, а также международный аэропорт.

«Развитие инфраструктуры является ключевым фактором, необходимым для экономического роста любого государства, в том числе и Ботсваны. Я приветствую китайские строительные компании в их экономическом участии в делах страны», — отметил Масиси в комментарии изданию.

Напомним, Китай на протяжении последних лет проводит политику активной экономической и культурной экспансии в странах Африки. Создавая и развивая масштабные инфраструктурные проекты, Пекин постепенно вытесняет с Черного континента США.

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