Лусака, , 19:36 — REGNUM Беженцы, находящиеся в Замбии, будут жить в стране без дискриминации. Об этом сообщает танзанийское новостное издание ZanzibarLeo со ссылкой на заявление президента Замбии Эдгара Лунгу.

Лунгу сообщил, что Замбия будет продолжать принимать беженцев, однако отметил важность восстановления мира в соседних странах для сокращения числа беженцев.

Выступая перед Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) Филипом Гранди, Лунгу поблагодарил Управление по делам беженцев за оказание поддержки Замбии.

Он добавил, что стране необходима дополнительная помощь для обеспечения беженцев социальными услугами, чтобы они могли пользоваться общественными благами наравне с гражданами страны.

Гранди в ответ поблагодарил правительство Замбии за прием в стране беженцев из Демократической Республики Конго, заявив, что УВКБ ООН готово сотрудничать с Замбией для совместной работы по оказанию помощи беженцам.