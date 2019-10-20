Занзибар, Танзания, , 19:32 — REGNUM Представитель ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) заявил, что организация готова оказать помощь различным неправительственным организациям Занзибара, взаимодействующим с молодежью.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об этом заявил Симба Мвиньи Симба, представитель молодежи на конференции ЮНЕСКО, проведение которой запланировано в начало ноября этого года во Франции, после посещения неправительственных организаций, помогающих молодежи в различных областях.

По словам Симбы, в ходе своего визита в Танзанию он обнаружил, что организации проделали хорошую работу по предоставлению представителям молодого поколения возможности выразить свое мнение по определенным вопросам и оказать помощь правительству в решении проблемы трудоустройства.