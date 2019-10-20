Рига, , 18:33 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс улетел в Токио на коронацию императора Нарухито и императрицы Масако. Об этом пишет портал NRA.

Кроме этого, во время рабочего визита запланированы встречи латвийского президента с японским премьер-министром Синдзо Аббе и главой Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом, а также посещение университета Васэда (Токио).

Отмечается, что в поездке Эгила Левитса сопровождает супруга — Андра Левите. Поездка Эгила Левитса продлится до 25 октября.

Как передавало ИА REGNUM, коронация императора Нарухито назначена на 22 октября.

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