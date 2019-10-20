Москва, , 18:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, высказавший симпатию гражданам России, был вполне искренен, но он действует в парадигме параллельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Мир «столкнулся с доселе невиданным в американской истории феноменом, когда заявления президента США и реальная политика его страны очень напоминают параллельные прямые, которые по большинству позиций, если и пересекаются, то где-то в бесконечности», — рассуждает сенатор.

И с этим странным феноменом всем нам придется иметь дело по крайней мере еще более года — до грядущих президентских выборов в США, сказал член Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп признался, что ему нравятся русские люди, как и в целом все человечество.

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