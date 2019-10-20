Париж, , 17:58 — REGNUM Членство Турции в Североатлантическом альянсе должно быть приостановлено. Об этом 20 октября сообщила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

По ее мнению, Турция, военные которой проводят операцию «источник мира» на северо-востоке Сирии, нарушила критерии пребывания в военном блоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии договорились представители США и Турции 17 октября. Военные Турции обязались временно приостановить боевые действия и дать возможность курдским ополченцам покинуть «30-километровую пограничную зону безопасности».

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