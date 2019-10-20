Бейрут, , 17:42 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири представил экономический план, который должен способствовать нормализации внутренней ситуации в стране, об этом 20 октября сообщает Al Arabia.

Реформы включают в себя сокращение заработных плат для действующих и бывших министров на 50%. Увеличение налогов для банков и страховых компаний на 25%, установление потолка зарплат для судей и чиновников.

Кроме того, предлагается прекратить сокращение пенсий для военнослужащих и силовиков.

Предложенные меры должны ослабить акции протеста, которые продолжаются в стране несколько дней. Недовольство граждан было вызвано введением ряда налогов, в том числе на телефонные звонки по WhatsApp.

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