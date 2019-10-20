Лондон, , 17:27 — REGNUM Министр Великобритании по особым поручениям Майкл Гоув заявил о вероятности приведения в действие плана «Yellow hammer» на случай жесткого Brexit, об этом 20 октября сообщает The Guardian.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

План вступит в действие в том случае, если Европейский союз не продлит отсрочку согласования соглашения о выходе из содружества.

«Мы готовы выйти из ЕС без соглашения, если не получим отсрочку со стороны Брюсселя», — подчеркнул Гоув.

Примечательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против отсрочки, однако запрос на нее был отправлен в связи с соответствующим решением британского парламента.

Напомним, первоначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, однако противоречия между правительством и парламентом по условиям соглашения о размежевании несколько раз приводили к тому, что Brexit откладывался.

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