Анкара, , 17:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 20 октября в администрации турецкого лидера.

LoggaWiggler

В сообщении говорится, что турецкий лидер проинформировал своего британского коллегу о том, что власти Турции внимательно отслеживают реализацию договоренностей с США по северо-востоку Сирии.

Кроме того, политики обсудили отношения между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 г. вооруженные силы Турции начали военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских ополченцев. Позже Анкара и Вашингтон договорились дать курдским «Отрядам народной самообороны» время отойти от границ за 120 часов.

18 октября глава Турции заявил, что военная операция «Источник мира» продолжится, если Вашингтон не выполнит своих обещаний по Сирии.

Читайте также: Эрдоган пригрозил курдам продолжить «сносить головы»