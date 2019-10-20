Токио, , 17:19 — REGNUM В рамках визита в Японию президент Грузии Саломе Зурабишвили провела рабочий обед для представителей японского туристического и винодельческого секторов. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба президента Грузии.

По сообщению пресс-службы, Саломе Зурабишвили ознакомила приглашенных гостей с туристическим потенциалом и рассказала об истории грузинского вина.

По словам президента Ассоциации туристических компаний Японии Тадаши Шимуры, Грузия обладает важными туристическими факторами, включая природу, культуру, климат и традиционную кухню. Шимура отметил, что визит Зурабишвили будет способствовать росту популяризации Грузии и развитию туристических отношений между Японией и Грузией.

В свою очередь винный эксперт Кеничи Охаши сказал, что Япония заинтересована обогатить свой рынок грузинскими винами.

«Япония является конечной точкой Шелкового пути, а Грузия — его отправной эту историю, частью которой является признанное ЮНЕСКО грузинское вино», — сказал Кеничи Охаши.

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