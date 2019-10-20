Анкара, , 17:13 — REGNUM В результате столкновений турецких военных с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) погиб один военнослужащий, об этом 20 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Хяккари. В ходе перестрелки турецкий военнослужащий получил тяжелое ранение и был госпитализирован, однако по пути в больницу скончался от полученных ран.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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