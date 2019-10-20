Дамаск, , 16:43 — REGNUM Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие преимущественно из курдских повстанцев, приступили к выводу своих войск из приграничного города Рас-эль-Айна, об этом 20 октября сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Отряды ДСС приступили к эвакуации своих частей из города Рас-эль-Айна, расположенного на северо-западе провинции Хасеке», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами на границе. Агрессия Анкары вызвала негативную реакцию со стороны мирового сообщества.

После переговоров между Турцией и США было достигнуто соглашение о приостановке спецоперации «Источник силы», курдским частям была дана возможность покинуть занимаемые ими территории.

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