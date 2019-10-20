Москва, , 16:27 — REGNUM Отвечать на какой-то негативный шаг в современных отношениях между странами нужно не всегда, так как некоторые государства устраивают провокации для «ответной реакции». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченном к 75-летию МГИМО.

«Может быть, за этим (провокацией) как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, некоторые государства могут использовать действия оппонента для «науськивания» своих союзников, которые «поведутся… на такого рода «разводку».

При этом дипломат отметил, что властям страны нужно отвечать, когда «бьют по твоим национальным интересам».

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