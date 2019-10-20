* «Талибаном" — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:26 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер прибыл с визитом в Афганистан с целью возобновления переговоров с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 октября сообщает Reuters.

«Целью визита является попытка заключения мирного соглашения. Политическое решение конфликта — наилучший для нас вариант», — приводит слова Эспера издание.

Планируется также, что глава американского оборонного ведомства проведет переговоры с президентом страны Ашрафом Гани.

Напомним, переговоры Вашингтона с террористической группировкой стартовали осенью 2018 года. Было проведено порядка девяти встреч, на которых были достигнуты некоторые договоренности, однако противоречия по-прежнему не позволяют прийти к конкретному решению.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Афганистана: взрыв мечети в провинции Нангархар — это теракт