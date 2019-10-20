Киев, , 16:15 — REGNUM Бывший председатель Совета министров Крыма (до воссоединения Крыма с РФ) Анатолий Могилев заявил, что сотрудники правоохранительных органов, переехавшие из Крыма на Украину после воссоединения полуострова с РФ, оказались ненужными украинской власти. Об этом 20 октября сообщает NewsOne.

Могилев рассказал, что знает пример двух сотрудников правоохранительных органов, переехавших на Украину из Крыма и устроившихся здесь на службу. В результате так называемого закона о люстрации один из них был уволен, а второй был вынужден уйти на пенсию по выслуге лет. О судьбе уволенного сотрудника правоохранительных органов, Могилев сообщил, что в данный момент он работает охранником.

«Люди, которые были в погонах, оказались не нужны той власти, которая пришла в Киеве. Поэтому говорить о том, что они кого-то предавали? … Надо еще разобраться, кто их предал», — подытожил Могилев.

Напомним, ранее украинский исполнитель Олег Винник заявил, что не понимает, почему нужно говорить, что «Крым — наш», если он — «не наш». Он также отметал, что за Крым не погиб ни один украинский солдат.