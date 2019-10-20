20 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Существуют благоприятнейшие предпосылки для нормализации и потепления между Москвой и Тбилиси. Можно сказать с уверенностью, что это произойдет. Вопрос только в том, способно ли инвалидное в вопросах международной политики правительство от олигарха Иванишвили решиться на конструктивные шаги политического характера или же это случится после выборов в парламент Грузии в следующем году?

Авигдор Эскин, , 16:13 — REGNUM На прошлой неделе на сайте Росавиации появилась информация о предоставлении права сибирской компании S7 осуществлять семь рейсов в неделю в Грузию. Как выяснилось, для возобновления прямых рейсов требуется президентский указ, отменяющий предыдущий, временно приостановивший эти полеты. Тем не менее, сам факт технического согласования при участии МИДа указывает на то, что это произойдет в самом скором времени.

Грузия

Искатели интриг «наверху» обратили внимание на подчеркнуто доброжелательный тон министра иностранных дел Лаврова, прямо поддержавшего идею отмены моратория на прямые рейсы. С ним вступил в спор председатель Госдумы Володин, обусловивший шаг навстречу Грузии извинениями со стороны ее президента Зурабишвили. Напомним, что после начала беспорядков в Тбилиси в конце июня она назвала Россию врагом, а участников антиправительственных и антироссийских демонстраций — «пятой колонной Москвы». Это высказывание было вызвано желанием успокоить возбужденную толпу протестующих. Тем не менее, оно выходило далеко за рамки дипломатической корректности, если сказать дипломатично.

Однако безапелляционность в высказывании Володина смутила чиновников МИДа, ибо международная политика вверена им, а не Государственной Думе. Та может рекомендовать, участвовать и даже критиковать, но не брать на себя функции непосредственного ведения международной политики. Этим можно объяснить появление информации на сайте Росавиации, согласованной с МИДом. Вскоре после жесткого выступления Вячеслава Володина.

Так или иначе, Москва готова сегодня к потеплению с Грузией. Знатоки отмечают перемены в настроениях там. Отмена прямых рейсов ударила по множеству людей. Спросите жителей Тбилиси, зарабатывающих на сдаче в аренду туристам своих квартир. Спросите владельцев и работников гостиниц. А также — владельцев ресторанов. супермаркетов, мест отдыха и развлечений. Да и цены на продукты вынужденно были подняты.

В официальных кругах пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Но внешняя невозмутимость начинает уступать место осознанию того, как обострение отношений с Россией ударит собственно по правящей «Грузинской мечте» на следующих выборах. Антироссийская риторика имеет доселе своих потребителей, но июньские события сильно умалили ее актуальность. Протесты против восседания в кресле спикера парламента Грузии российского депутата Гаврилова были абсурдны до пародийности. Как известно, никакой операции российского спецназа по усаживанию Гаврилова не было. Грузинские хозяева усадили его для проведения ассамблеи православных парламентариев из разных стран. Гаврилов получил это право в порядке очереди, по протоколу. После спада волны протестов люди задумались: почему и ради чего?

Но есть еще более сущностные веяния. После долгих лет стремления в НАТО Грузия оказалась у разбитого корыта. Десятки грузинских солдат погибли на полях сражения в Ираке и в Афганистане как вспомогательная сила. И что взамен? «А воз и ныне там». Никакой зримой пользы от безоглядной ставки на Североатлантический Альянс. Грузия слышит от партнеров из разу в раз, что еще не пришло время брать ее в НАТО.

Но даже если представим себе сценарий вступления Грузии в НАТО, то это произойдет только в рамках ее нынешних границ, не включая Абхазию и Южную Осетию. Лидер оппозиции Нино Бурджанадзе красочно описывает, как на территории грузинских де-юре Абхазии и Южной Осетии размещаются российские военные базы, а в десятке километров от них обоснуются гнезда НАТО. Это уже не рискованно, а пагубно для развития страны. Многие в Грузии понимают это сегодня.

К этому следует прибавить факт несомненно радужного приема, с которым сталкиваются все русскоязычные туристы в Грузии. Также это единственная из бывших республик СССР, где русский язык и русская культура набирают силу, а не угасают.

В Москве следят внимательно за «непродвижением» планов Грузии по вступлению в НАТО и осознают геополитические перемены, которые могут быть следствием сближения с ней. Они представляются совершенно реальным при учете общего ослабления интереса к этой республике со стороны США и Запада. Надо сказать, что администрация Иванишвили проявила свою недееспособность не только в деле налаживания отношений с Москвой. Окружение миллиардера открыто поддерживало на прошлых президентских выборах в США Хиллари Клинтон, и с тех пор грузинскому правительству так и не удалось установить конструктивных рабочих отношений с администрацией Трампа.

Существуют благоприятнейшие предпосылки для нормализации и потепления между Москвой и Тбилиси. Можно сказать с уверенностью, что это произойдет. Вопрос только в том, способно ли инвалидное в вопросах международной политики правительство от олигарха Иванишвили решиться на конструктивные шаги политического характера или же это случится после выборов в парламент Грузии в следующем году? Скорее всего, будет некоторое улучшение в отношениях, включая возобновление прямых рейсов. Но есть основания сомневаться в способности нынешней власти в Тбилиси сделать шаги вперед. Эти люди панически опасаются прямых и косвенных сторонников Саакашвили.

Однако внутренние процессы в Грузии окажутся более значимым фактором, чем немощность власти. И мы увидим там перемены и на политическом фронте. Если не немедленно, то после выборов.