Киев, , 15:20 — REGNUM Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 20 октября в своем telegram-канале проанализировала материалы дела Сергея Стерненко, убившего в мае 2018 года в Одессе человека.

Политик сопроводила свою запись публикацией документа, описывающего обстоятельства убийства человека бывшим лидером одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 24 мая 2018 года. Лукаш отметила, что двое человек, которые якобы совершили нападение на Сергея Стерненко разбежались в разные стороны.

«Странное нападение, правда? Пришли чтобы напасть… пришли с ножом и… убежали», — заметила Лукаш.

Также юрист отметила, что странным является и то, что за одним «нападавшим» Кузнецовым побежал Стерненко, а за вторым — Исайкулом, который получил от Стерненко два ножевых ранения — побежала его девушка. «Ведь все девушки всегда бегут за опасными преступниками», — заметила политик.

Юрист также отметила, что согласно опубликованным ею материалам дела, «Стерненко бежал за» Кузецовым «100 метров, когда Кузнецов еще НЕ получил смертельный удар. Стерненко его догнал. А потом убил. Что, в свою очередь означает, что не могло быть никакой самообороны».

«Еще раз, я полагаю, что Стерненко догнал потерпевшего и умышленно лишил его жизни, никак не находясь в состоянии необходимой самообороны», — отметила Лукаш, добавив, что «это не самооборона, а расправа».

«На сегодняшний день», — подвела итог сказанному юрист, — «никаких доказательств причастности Кузнецова и Исайкула к каким-то РАНЕЕ случавшимся нападениям на Стерненко НЕТ. А я лично, вообще сомневаюсь в таких нападениях». Главный вывод, к которому пришла бывший министр юстиции — генеральный прокурор Руслан Рябошапка «покрывает убийцу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка передал дело Стерненко в СБУ, объяснив это тем, что оно относится к делу о нападениях на активистов.