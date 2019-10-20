Киев, , 14:43 — REGNUM Признание ПЦУ привело к расколу и украинского общества, и мирового православия

Легализация ПЦУ Константинопольским патриархатом привела не только к расколу на Украине, а и в мировом Православии. Об этом 19 октября со ссылкой на комментарий для телеканала NewsOne управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония сообщается на сайте синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.

Митрополит отметил, что спустя практически год после предоставления томоса об автокефалии единства в украинском обществе нет. Архиерей напомнил, что год назад Украинская Православная Церковь предупреждала, что так называемая легализация раскольников не приведет к единению украинского народа, а «лишь усилит раскол».

Аргументируя сказанное, митрополит Антоний напомнил, что после предоставления патриархом Константинопольским Варфоломеем автокефалии новообразованной ПЦУ, которая состоит из т. н. УПЦ КП и УАПЦ, спустя некоторое время после объединения в этой структуре вновь произошел раскол.

Митрополит также подвел итог сказанному, заявив, что не только внутри Украины ухудшилась ситуация в отношении «церковного мира», а ситуация с «признанием» ПЦУ стала «причиной раскола во всем мире». «Единственно правильным шагом было отозвать томос, который, скажем так, есть сращиванием больших проблем. Но, к сожалению, наш голос не был услышан», — подвел итог сказанному представитель УПЦ.

Напомним, ранее в греческих церковных СМИ сообщалось, что Элладская Православная церковь приняла положительное решение по вопросу признания законности ПЦУ.