Киев, , 14:30 — REGNUM Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что накануне публикации данного заявления, глава Киевской ОГА опубликовал отчет о результатах своей работы на занимаемой им должности за 100 дней.

Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».